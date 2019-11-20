Uşak’ta "Zanaattan Sanata" sergisine yoğun ilgi

Uşak Üniversitesinde 34 üniversiteden 114 eserin yer aldığı "1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Metal, tekstil seramik, deri, ahşap ürünler ve grafik tasarım alanında eserlerin yer aldığı uluslararası sergi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergiye Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Adem Duru, akademisyenler ile öğretim üyeleri, sanayi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplamda 34 üniversiteden yerli yabancı 114 eserin bulunduğu sergiye ilgi yoğun oldu. Rektör Savaş, yaptığı konuşmada zanaat ve zanaatçıların günümüz modern teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kaybolduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerin zanaatlara sahip çıkmaları ve bunu yaşatmaları gerektiğini belirtti.

Sergideki eserlerden etkilendiğini dile getiren üniversite öğretim üyesi Zülfiye Acar, "İnsan emeğinin bu kadar sergilenmiş hali beni çok etkiledi. Eserleri incelerken "Ben olsam düşünebilir miydim" diye düşünüyorsunuz. Hepsi ayrı bir emek, ayrı bir yetenek ve zaman isteyen eserler. Hakikaten saygı duyulacak bir iş. Bazıları içerisinde birçok mesaj barındırıyor. Bu tarz sergilerimizin üniversitemizde olması üniversite ve toplum açısından çok keyifli" şeklinde konuştu.

Serginin açılışı geleneksel halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA