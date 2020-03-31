Uşak’ta zorunlu olmadıkça caddeye çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek

Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde, kentin en işlek caddesinin metrekareye düşmesi gereken insan sayısı oranında yaya trafiğine sınırlandırılacağı kararı alındı. Karara göre zorunlu olmadıkça caddeye çıkan vatandaşlara para cezası kesileceği bildirildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vali yardımcıları ile birlikte sokağa çıkarak korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Vali Kocabıyık emniyet ekipleri tarafından kentte alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı. Denetim esnasında caddenin oldukça kalabalık olduğunu gören Vali Kocabıyık kurallara uymayan vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunarak tedbir almalarını istedi. Ek tedbirlerin sıklaştırılması yönünde alınan karara göre, İsmet Paşa Caddesinin metrekareye düşmesi gereken insan sayısı oranında yaya trafiğine sınırlandırılacağı kararı alındı. Bu doğrultuda caddeye girecek vatandaş sayısının metrekareye göre hesaplanacağı bildirilirken zorunlu olmadıkça vatandaşların caddeye giremeyeceği, aksi halde para cezası kesileceği belirtildi.

Öte yandan tedbirin, ilçe merkezlerinde de geçerli olduğu öğrenilirken, ihtiyaç halinde il merkezlerindeki farklı caddelere de aynı tedbirin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA