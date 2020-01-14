Uşak’taki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta 26 yaşındaki Resul Aslan'ı evinde tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Işık Mahallesi 4.Burak Sokak'taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Zemin katta oturan 26 yaşındaki Resul Aslan evde tek olduğu sırada 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Balıkesir'de yakalanan şüpheliler Uşak'a getirildi. Zanlılardan M.Ü.Y. (19) ve E.Y. (27) tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.G (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA