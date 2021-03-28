Üşenmeden okumanızı tavsiye ederim

ÜŞENMEDEN OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM.

(Teyid ettirme şansım olmadı)

GAZİANTEP ESKİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAYIN ÜNAL ARIK'TAN ÖNEMLİ BİR TESPİT

Aziz dostlarım,

Size bir hatıramı ve tespitimi anlatayım.

Dünyanın bazı büyük ülkelerinde ve büyük kentlerinde,bir elin parmak sayısı kadar 5 yıldızlı otellerde kaldım.

İstisnasız bütün bu otellerin hepsinin odalarında yatak başı komodin çekmecesinde bir tane İNCİL vardı,

İNGİLTERE’de İNGİLİZCE İNCİL,

ALMANYA’da ALMANCA İNCİL,

İTALYA’da İTALYANCA İNCİL vardı ve kitabın birinci sayfasının başında;

“EY RAB,KONSTANTİNA'YI BİZE İADE EYLE, YAVRULARIMIZI DA” yazıyordu.

Batı Avrupalıların unutamadığı iki tarihi olaydan KONSTANTİNA'yı anladım da, yavruları ne idi ?

MOSKOVA'da Türklere yakın bir öğretim üyesi tarih profesörü ile ahbap oldum.

Kendisi dini inancı Ortodoks Hristiyan olan biriydi.

Bu İncil'de yazan son cümlenin ne anlama geldiğini sordum.

Samimi bir insan ve çok bilgili bilim adamıydı.

Beni kırmadı cevapladı.

Belki İstanbul’u kaybetmekten Hrıstiyan alemi bu kadar rahatsız değildi, ama Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan bu “DEVŞIRME“ sistemi ile Hrıstiyan çocuklarının, en gürbüzlerini katırların sırtındaki sepetlere koyup, önce Çanakkale’ye, sonra da Bursa’ya götürdünüz ve sonra da orada sünnet ettirip, Müslüman yaptınız !...

Çabuk öğrenen ve beyni güçlü olan DEVŞİRME çocukları da ENDERUN’a yolladınız, orada okusun bilim öğrensinler diye. Pazusu güçlü ve kuvvetliyse, onları YENİÇERİ OCAĞI'na gönderdiniz, İyi savaşmayı, iyi savunmayı öğrensin, sağlam bir asker olsun diye.

Sonra bir savaş zamanında o Yeniçerilere savaş meydanında HRISTİYANLARI KIRDIRDINIZ...“

Bu çok uzun bir sohbet oldu...

"Yahu üstat sen şimdi böyle söyleyince, aklıma başka bir şey geldi.

Bizim ülkemizdeki FETO OLAYI, bunun bir rövanşı mı yoksa?" dedim...

“Hah, ta kendisi“ dedi...

Gerçekten de 81 vilayetin en seçkin, gürbüz ve zeki çocuklarını seçmişlerdi, kendi kurdukları özel okullarda eğitmek için, sonra "Vay anasını..." dedim...

25 yaş ile 55 yaş arası bir Türk sosyal kuşağının yok edilişi, böyle büyük bir plan, böyle içten yıkıcı hesaplaşma, bir tarihi intikam almak planıymış meğerse...

50 sene geçse de tamir edilemez bir intikam planıymış !

FETÖ liderine Mezopotamya’nın son NEMRUDU, Anadolu’nun ilk FiRAVUNU diyordum, sözüm de hayli itibar görmüştü.

Dostlarım bu işe Firavun ve Nemrut’un aklı bile çok kısa kalırmış..!

Allah bize feraset ve basiret versin, bu tür tuzaklardan hepimizi korusun.

Emekli Gaziantep Cumhuriyet Baş Savcısı Ünal Arık....