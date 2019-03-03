Üsküdar Belediye Başkan Adayı Türkmen'den berberlerle boğaz turu

Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, ilçedeki berberlerle boğaz turu etkinliğinde buluştu.

Hafta sonu sabahında aileleriyle birlikte Üsküdar iskelesine gelen berberler, Valide Sultan gemisi ile boğaz turuna katıldı. AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Adayı Türkmen de konuklarıyla birlikte kahvaltılı boğaz turuna iştirak etti. Rehber eşliğinde boğazın tanıtıldığı etkinlik, yoğun tempoda çalışan berberlerin aileleriyle birlikte vakit geçirmesine imkân sağladı.

"BUGÜNE KADAR 535 BİN KİŞİ BU GEMİYLE BOĞAZ TURU YAPTI"

Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisinin çeşitli etkinliklerle vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Başkan Türkmen, şöyle konuştu:

"Valide Sultan gemisinde vatandaşlarımız her gün kültür turu yapıyor. Boğazın hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'nda geziyorlar. Tarihi eserleri, tarihi zenginliklerimizi görüyorlar. Bugüne kadar 535 bin kişi bu gemiyle boğaz turu yaptı. Bu gemide boğaz turu yaparken vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bugün de Üsküdar'daki berber arkadaşlarımızla ve aileleriyle buluştuk. Berberlerimiz çok yoğun çalışan esnaf arkadaşlarımızın başında gelir. Bu yüzden ailelerine ayıracak zamanları yoktur. Onlar da eşleriyle ve çocuklarıyla Pazar sabahı buluştu."