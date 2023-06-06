Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tepki gösteren bir paylaşım yaptı

Üsküdar'ın en işlek yerlerinden birisi olan Kız Kulesi sahil yoluna giren kepçelerin, uzun zamandır devam eden çalışması, bölge halkını sinirlendirdi. Bitmeyen çalışmalara tepki gösteren isimlerden birisi de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen oldu.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tepki gösteren bir paylaşım yaptı

Eşsiz manzarası ve bir o kadar güzel sahil yoluyla İstanbul'un en gözde semtlerinden birisi olan Üsküdar aylardır inşaat halinde.

Yazın gelmesi ile beraber havalarında sıcaklamasıyla, insanlar kendilerini sahillere atarak, keyif yapmak isterken aylardır devam eden inşaat çalışmaları yüzünden hevesleri kursaklarında kalıyor. Yürüyecek yolun dahi bulunmadığı Üsküdar Shil yolunun inşaat çalışmalarına tepkiler çoğalıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tpki gösteren bir paylaşım yaptı

Bitmeyen kepçe sesleri

Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunda şimdilerde molozlar ve kepçe arabası dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.

Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

Bunun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bitmek bilmeyen çalışmaları.

Kuzguncuk Sahili de aynı durumda

Kuzguncuk Sahili, benzersiz ve değerli mekanlarından biridir. Sahil uzun bir süredir kapalı olmasına rağmen, henüz her yaz yoğun bir kalabalığın ziyaret ettiği bu güzel sahil için bir çalışma başlatılmadı.

Geçici olarak tellerle çevrili olan bölge, şu anda içeriden görülemeyecek şekilde kapatılmış durumda. Vatandaşlar bu durumdan rahatsızlık duyarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden henüz çalışmaların ne zaman başlayacağına dair bir açıklama gelmedi.

Bu durumda, vatandaşlar ve ziyaretçiler, Kuzguncuk Sahili'nin yeniden halka açılması ve kullanılabilir hale getirilmesi konusunda bir belirsizlikle karşı karşıya kalmış durumdadır. İnsanlar, sahilden yararlanma ve keyifli zaman geçirme umuduyla, İBB'den gelecek haberleri beklemektedir.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tpki gösteren bir paylaşım yaptı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tepki gösterdi

Üskğdar sahil yolunda uzun süredir devam eden inşaat işlerinin görüntülerini paylaşarak tepki gösteren Üsküdar Belediye Bşkanı şu sözleri söyledi:

"Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu! Defalarca gittik, “bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz” dedik ama değişen bir şey yok. Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Hergün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın."

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