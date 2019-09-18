Üsküdar Belediyesi Teknofest'te teknoloji severlerle buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk havacılık uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'e Üsküdar Belediyesi de katılım sağladı. Etkinlik, yarışma alanları ve hizmet noktaları bulunan festivalde Üsküdar Belediyesi, Belediye ve Bilim Üsküdar olarak iki ayrı stant ile yerini aldı.

Bilim Üsküdar standında genç mucitlerin uzmanlardan aldıkları eğitimler sonucu hayata geçirdikleri icatlar sergilenirken resmi açılışın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Solo Türk uçaklarının uçuş gösterisini izledi. Stantları dolaşan Türkmen, gençlerle sohbet ederek icatları hakkında bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Hilmi Türkmen, ‘’Her geçen gün Türkiye’deki gelişmenin gözle görülür bir şekilde arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Geçen seneye göre daha çok katılım, daha güzel eserler ve uçuş gösterileri var. Türkiye’de bu işlerin önü açıldıktan sonra inşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz. Bu festival Savunma Sanayimiz açısından da çok önemli. Dünyada sözünüzün geçebilmesi, gür bir şekilde sesinizin çıkabilmesi işte buradaki başarıya bağlı. Maalesef yıllarca asıl odaklanmamız gereken işlere zaman ayıramadığımız için daha işin başındayız. Ama hızla açığımızı kapatıyoruz.

Dünyanın en önemli coğrafyasındaki Türkiye’nin özellikle hava savunma sanayi ve hava sistemleri konusunda çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Son 1 yılda özellikle güneydoğuda ve güneydeki komşularımızda süre gelen terörle mücadele kapsamında elde ettiğimiz başarılar işte bu festivalin anlayışından geçiyor. İnsansız hava araçları ile dışa bağımlılıktan kurtulduk. Eskiden ‘Heron’lar vardı şimdi ‘İHA’lar ve ‘SİHA’lar ile birlikte çok daha bağımsız bir Türkiye bizim olacaktır.’’ diye belirtti.

Teknofest İstanbul; havacılık uzay ve teknoloji alanında yarışmalar, Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, TB2 ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler, etkinlikler, sergiler, eğitici atölyeler ve konferanslar ile 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda devam edecek.