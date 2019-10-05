Üsküdar Belediyesi üstün zekalı çocuklara destek vermeye devam ediyor

2012 yılından bu yana üstün zekâlı öğrenciler üzerinde faaliyet gösteren Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Bilge Çocuklar Okulu projesiyle 3. kampüsünü açtı. Çeşitli eğitim faaliyetleriyle üstün zekalı öğrencileri geleceğe hazırlayan Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Bilge Çocuklar Okulu ile bu hedefine adım adım yaklaşıyor.

Türkiye’nin ilk YÖK onaylı çocuk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Üsküdar Çocuk Üniversitesi, özel yetenekli ve üstün potansiyelli çocuklara üniversite ile etkileşim içinde yaparak, yaşayarak, eğlenerek eğitim veriyor. Çocuk Üniversitesi’ne zekâ ve yetenek testleri uygulanarak seçilen öğrenciler geleceğe milli ve manevi değerleri benimseyerek hazırlanıyor.

Korkut Özal ve Fuat Sezgin Kampüsü olarak iki kampüsünde faaliyet gösteren Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Bilge Çocuklar Okulu adıyla üçüncü kampüsünü Ünalan’da açtı.

Öğrencilerin zekâ ve yetenek seviyelerine göre 2 yıllık bir eğitim sunmayı hedefleyen Bilge Çocuklar Okulu, birinci ve ikinci kademe eğitimlerden oluşmaktadır.

Birinci kademe eğitimler; Zihin Haritaları, Eğitici Drama, Temel Elektrik, Farkındalık Atölyesi, FKB Deney Atölyesi gibi atölyelerden oluşurken ikinci kademe eğitimleri; Bilişim Atölyesi, Akıl Oyunları, Duygu Eğitimi, Tasarım Atölyesi, Düşünme Araçları ve Yeni Fikirler Atölyesi’nden oluşmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan, öğrencilerin ilgi ve ihtiyacına yönelik çeşitli kulüp faaliyetleri de bulunmaktadır.