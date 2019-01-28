Üsküdar Belediyesi'nden madde bağımlısı gençlere yönelik "Değer Sensin" projesi

Üsküdar Belediyesi 'Değer Sensin' projesiyle madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmayı planlıyor.

Belediye, şu anda çalışan mevcut rehabilite merkezi yerinde personel olarak, özellikle rehabilitasyon sürecini atlatmış tedavi olmuş gençleri kullanıyor.

HİLMİ BAŞKAN ÖZELLİKLE İLGİLENİYOR

Üsküdar'da, uyuşturucu madde ile mücadele için çok önemli engelleme projeleri gerçekleştiriliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bu projenin mimarı.

2017 yılında Zeynep Kamil Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait merkez, 2018 yılında Küçük Çamlıca Mahallesi'ne taşındı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HASTANE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

2018 yılında, Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile yapılan protokol sayesinde, hastaların tedavisi daha kapsamlı yapılıyor.

GENÇLERİN YAPTIĞI AKTİVİTELER

Belediyeye ait merkezde, danışanları sosyalleştirecek ve topluma kazandıracak birçok aktivite yaptılıyor. Aktivitelerden bazıları şunlar: Bahçıvanlık eğitimi, futbol etkinlikleri, okçuluk eğitimi, samba eğitimi, mum ve hediyelik eşya yapımı atölyesi, diriliş kampı, yüzme dersleri, bilgisayar kursu, oymacılık eğitimi, maket yapımı atölyesi, drama dersleri...

2017'DE 115 KİŞİ BAĞIMLILIKTAN KURTULDU

2017 yılında eroin bağımlılığı, bonzai bağımlılığı, esrar bağımlılığı, alkol bağımlılığı sebebi ile uygulanan tedavi sonrasında, 115 kişinin bağımlılığından tamamen kurtulduğu ortaya çıktı.

2018 yılında, 55 kişi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedaviye alındı. Ayrıca 46 kişinin de ayakta tedavilerine başlandı.

PROJEDEN YARALANAN SAYISI 500'Ü GEÇTİ

2015 Temmuz ayından bu yana 200'ün üzerinde danışan, uyuşturucuyu terk etmişti, yapılan son çalışmada sayı 500'ü aştı.