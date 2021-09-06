Üsküdar, beş çayında Valide-i Atik Mahallesi Pazarbaşı Parkında buluştu!

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Üsküdar'da devam eden geleneksel 5 çayı buluşmalarının ikincisi Valide-i Atik Mahallesi Pazarbaşı Parkında gerçekleşti.

Geleneksel 5 çayı buluşmalarına geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Mahallesi Şehit Recep Büyük Parkı'nda başlayan Üsküdar Belediyesi, bu etkinliğin ikincisini Valide-i Atik Mahallesi Pazarbaşı Parkında düzenlendi.

''İHTİYAÇ SAHİPLERİ VARSA BUNLARI BİZE BİLDİRİN''

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşliğinde yapılan etkinlikte başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Üsküdarlı vatandaş katılım gösterdi. Buluşmada konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Değerli hemşerilerim mahallenizde apartmanınızda ihtiyaç sahipleri varsa bunları bize bildirin. Eğer bunları bize bildirmiyorsanız bunun vebali sizlerindir. Düşünün ki bir komşunuz elektrik faturasını ödeyememiş elektriği kesilmiş, doğal gaz faturasını ödeyememiş doğal gazı kesilmiş bunları biliyor da bize ulaştırmıyorsanız bu büyük bir vebaldir. Siz bize ulaştırdınız biz de gereğini yapmıyorsak onun da vebali bizimdir. Bu gün burada araya aracı sokmadan sevgili müdür kardeşlerimiz sizlerin taleplerini alacak ve gereğini yapacaklar, biz buna ‘Mobil Belediye’ diyoruz.” dedi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve simit, çocuklara yüz boyama etkinliği ile balon hediyeleriyle birlikte pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Yapılan açıklamada üçüncü durak olarak belirtilen Ünalan Mahallesinde bulunan Şehit Timur Aktemur Parkı'nda gerçekleşecek olan bir sonraki 5 çayı buluşmalarına bütün Üsküdarlı vatandaşlar davet edildi.