Üsküdar Çekmeköy metro hattındaki arıza giderildi
Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında...
ÜSKÜDAR- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.
Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.
(FOTOĞRAF)
DHA
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