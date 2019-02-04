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Üsküdar Çekmeköy metro hattındaki arıza giderildi

Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında...

Üsküdar Çekmeköy metro hattındaki arıza giderildi

ÜSKÜDAR- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.

Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.

(FOTOĞRAF)

DHA

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