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  3. Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

Üsküdar'da düzenlenen geleneksel çay buluşmaları bu sefer Aziz Mahmut Hüdayi Mahallemizde bulunan İmrahor Bostanı'nda gerçekleşti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Üsküdarlı'nın katılım sağladığı buluşmada mahallelinin talep, şikayet ve istekleri dinlendi.

Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

Hız kesmeden devam eden Üsküdar'daki geleneksel beş çayı buluşmalarının bu sefer ki durağı  Aziz Mahmut Hüdayi Mahallemizde bulunan İmrahor Bostanı oldu. Yoğun bir kalabalığın katılım gösterdiği etkinlikte vatandaşların talepleri, şikâyetleri, istekleri dinlenilip tarihi dokuya sahip çıkılması için yapılacak çalışmalardan bahsedildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Üsküdarlı katılım sağladığı geleneksel beş çayı buluşmaları bu sefer Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde bulunan İmrahor Bostanı'nda gerçekleşti.

Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

TALEPLER, ŞİKAYETLER VE İSTEKLER DİNLENİLDİ

Vatandaşların taleplerinin, şikâyetlerinin, isteklerinin dinlenildiği buluşmada mahalle sakinleri özellikle tarihi dokunun korunmasına gösterdiği hassasiyet ve gerçekleşen çeşme, cami ve tarihi mekânların restorasyon çalışmaları için başkanımıza teşekkür ettiler.

Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

''HEMŞERİLERİMİZİN YAINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Buluşmada bir konuşma da yapan belediye başkanımız Hilmi Türkmen “Her yıl otuz çeşme, üç yılda doksan, yüz adet çeşmemizi restore ediyoruz. Bu gün  tüm ekibimle birlikte sizlerleyim. Tabiri caizse MOBİL BELEDİYE kurduk; iş edindirme birimimiz ÜSİM, İmar, Kentsel Dönüşüm, Sosyal Destek, Park Bahçeler, Veterinerlik gibi tüm birimlerimizle mahalle mahalle size geliyoruz. Dokunmadık gönül kalmayana kadar mahalle mahalle, sokak sokak hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve simit, çocuklarla zekâ oyunları oynanarak, yüz boyama etkinliği ve balon hediyeleriyle birlikte pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Bir sonraki buluşmanın Ünalan Mahallemizde bulunan Şehit Timur Aktemur Parkı'nda olacağı belirtildi.

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