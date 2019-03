Üsküdar kararını verdi! Daha güçlü destek ile Hilmi Türkmen ile devam

30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı olan ve yüzde 45,6 oy oranıyla belediye başkanı olan Hilmi Türkmen, göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman halkın içerisinde yer aldı. Doğal, sade ve göründüğü gibi olarak, halkın derdini dinleyerek vatandaşlarla gönül bağını kurdu.



"Ne kadar samimi ve kolay ulaşılabilir olursanız o kadar sevilir ve saygı görürsünüz" anlayışıyla Her zaman sahada ve her zaman halkla birlikte oldu.



Son 5 yılda yaptıkları sosyal, kültürel, altyapı ve üst yapı projeleriyle Üsküdar’ın çehresini yeniden şekillendiren Türkmen, “5 yılda 5 yıldızlı eserleri Üsküdar halkının hizmetine açtı. 2014 yılında belediye başkan adayı olduğu dönemde halka ne vaat ettiyse bugün bu vaatlerin tamamını yerine getirdi. Türkmen . Vaatlerinin yanı sıra vaadini vermediği bir sürü eseri de hizmete sundu.



5 yıllık görevin sonunda 31 mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisinin aday belirleme sürecinde yapılan tüm kamuoyu yoklama ve anketlerde İstanbul, ilçelerinin en başarılı belediye başkanı olarak, bu seçimlerde partisinin tekrar Üsküdar belediye başkan adayı oldu.



Hilmi Türkmen, adaylık sürecini de oldukça başarılı geçirerek "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek önümüzdeki 5 yılda Üsküdar için yapmak istediği 41 dev projelerini açıkladı. “41 kere Maşallah’ dedirtecek projeler arasında 7500 araçlık yeraltı otoparkı, 1.2 milyon m2’lik yeşil alan, nostaljik tramvay, 356 yeni derslik, yeni Millet Bahçeleri, sağlık tesisleri yer alıyor.



Hilmi Türkmen'in bu projeleri ve geçmiş dönemde Üsküdar'a kazandırdığı projeler seçmen tarafından çok ilgi gördü ve taktir edildi. Bu ilgi ve takdirin ölçüsü olarak da adaylık süresince ilçede yapılan kamuoyu yoklama ve anketlerde gidererek oy aranını artırdığı ve seçimi açık ara kazanacağı gözüküyor.



30 Mart 2014 seçimlerinde yüzde 45.6 ile belediye başkanı seçilen Hilmi Türkmen, bu seçimlerde kamuoyu anket ve araştırmalarında en yakın rakibinin yüzde 41 oranında olduğu, kendisinin de yüzde 49'un üzerinde oy alacağı gözüküyor. Bu sonuçlar sadece bir anket şirketinin sonucu değil, ayrı ayrı 4 anket şirketlerin ortalama sonuçlarıdır.

Bu sonuçlar gösteriyor ki, Üsküdar halkı Hilmi Türkmen'in belediye başkanlığı olduğu dönemden bu yana başarılı bir performans göstermiş, 5 yılda yaptığı hizmetleri taktir etmiş ve ikinci 5 yıl için açıkladığı vizyon projeleri şimdiden kabul görmüş, ikinci bir beş yıl için Üsküdar halkının daha yüksek desteğini alarak tekrar belediye başkanılığını kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.