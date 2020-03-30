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Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik 

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.

Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik 

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı. Üsküdar- Eminönü seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı. .

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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