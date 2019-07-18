Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı (1)
ÜSKÜDAR'da bulunan Paşakapısı Cezaevi'nin çevre duvarı örme çalışmaları sırasında, duvar taşları boşaltılırken kamyon devrildi.
ÜSKÜDAR'da bulunan Paşakapısı Cezaevi'nin çevre duvarı örme çalışmaları sırasında, duvar taşları boşaltılırken kamyon devrildi. Sürücü kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü kamyondan çıkarıldı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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