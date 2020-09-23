Üsküdar sahilde yıkımı yapılan iki büfe kararına işletmecilerden tepki!

Üsküdar Salacak Sahili'nde manzarasıyla Kız Kulesi'ni net bir şekilde gören büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Bu olaya tepki gösteren Büfe sahipleri ve çalışanları bu konuda kendilerine herhangi bir belge gösterilmediğini belirtti.