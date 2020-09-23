Üsküdar sahilde yıkımı yapılan iki büfe kararına işletmecilerden tepki!
Üsküdar Salacak Sahili'nde manzarasıyla Kız Kulesi'ni net bir şekilde gören büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Bu olaya tepki gösteren Büfe sahipleri ve çalışanları bu konuda kendilerine herhangi bir belge gösterilmediğini belirtti.
İstanbul Üsküdar'da kız kulesinin karşısında bulunan 2 büfe sahipleri ve çalışanlarına herhangi bir belge gösterilmeden yıkıldı. Bu duruma tepki gösteren esnaf, yaşanılan olayı kameralara anlattı.
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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:12
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