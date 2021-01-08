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Üsküdar sahilinde kaybolan gencin 2 gün sonra cesedi bulundu!

Üsküdar Salacak sahilinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gidip Kız Kulesi'ne doğru açıldıktan sonra bir daha geri dönemeyen 28 yaşındaki Hüseyin Irgat'ın, iki günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Üsküdar sahilinde kaybolan gencin 2 gün sonra cesedi bulundu!

Üsküdar'da arkadaşlarıyla birlikte Salacak sahiline yüzmeye giden ve bir süre sonra gözden kaybolan 28 yaşındaki Hüseyin Irgat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, çarşamba günü arkadaşlarıyla Üsküdar Salacak sahilinde denize giren Hüseyin Irgat (28), Kız Kulesi'ne doğru yüzdü. Daha sonra kıyıya dönmeye çalışan Irgat, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.

Üsküdar sahilinde kaybolan gencin 2 gün sonra cesedi bulundu!

Yapılan tüm aramalara rağmen Irgat bulunamadı. Dalgıçların, termal kamerayla yaptığı çalışmada akşam saatlerinde Irgat'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Irgat'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Üsküdar sahilinde kaybolan gencin 2 gün sonra cesedi bulundu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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