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Üsküdar Sahili'ndeki iki büfe yıkılıyor

Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri, yapılacak çalışmaların ardından tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Üsküdar Sahili'ndeki iki büfe yıkılıyor

Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi. Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Berna Akkaya
Editör


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