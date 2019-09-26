Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu'nda bayrak töreni gerçekleşti

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen bayrak töreni bu hafta Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesindeki Şemsipaşa İlkokulu’nda düzenlendi.

Tören öncesi Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın Şemşipaşa İlkokulu eğitim kadrosu ve öğrencilerine hitap ettiler.

Bayrak töreninde konuşan Başkan Hilmi Türkmen; ‘’Okullarımızı ziyaret ediyor bayrak törenlerine katılıyoruz. Sizin gibi diğer okullardaki yavrularımıza da günaydın, iyi dersler diyoruz. Onlarla birlikte haftaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi. Başkan Hilmi Türkmen öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi ve Üsküdar Belediyesi olarak okullara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekilerek tören tamamlandı.

Başkan Hilmi Türkmen tören sonunda 258 yıllık köklü bir tarihi olan ve birçok değeri yetiştirip mezun eden Şemsipaşa İlkokulu öğrencileri ile fotoğraf çektirdi.