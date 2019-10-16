Üsküdar Tebessüm Kahvesi nerede? | Üsküdar Tebessüm Kahvesi menü Downlu gençlerin görev aldığı bu güzel kafeye ilişkin yapılan arama konularının başında geliyor. Masterchef Türkiye'de yarışmacılar Dokunulmazlık için Tebessüm Kahvesi'nde yarıştılar. Peki Üsküdar Tebessüm Kahvesi nerede? | Üsküdar Tebessüm Kahvesi menü Ayrıntılar haberimizde.

ÜSKÜDAR TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE?

Üsküdar Tebessüm Kahvesi adresi: Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35, 34662 Üsküdar/İstanbul

Üsküdar Tebessüm Kahvesi Telefon +90 (552) 536 81 27

Üsküdar Tebessüm Kahvesi e-Mail tebessum.kahvesi@kenttur.com

ÜSKÜDAR TEBESSÜM KAHVESİ MENÜ

"Bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkararak geliştirmek, bireyi yetenekleri doğrultusunda yapabileceği bir işte eğitmek, ekonomik ve sosyal refahını sağlamanın yanında mesleki ve sosyal yaşam becerileri kazanmış, öz güven sahibi, üretime ve toplumsal yaşama tam katılım sağlayan bir birey olarak yetiştirmek." vizyonu ile yola çıkan Üsküdar Tebessüm Kahvesi menüsü şu şekilde:

ÜSKÜDAR TEBESSÜM KAHVESİ HAKKINDA

Üsküdar Tebessüm Kahvesi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir:

"Tebessüm kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm dünyada ses getiren sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi'nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor.

Günün her öğününde usta aşçıların yemeklerini, kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerimizin servisi ile tadabilirsiniz."

"Down Kafe’ de gençlerimiz sabah 08.00–14.00 ve öğlen 14.00–20.00 saatleri arasında 5’er kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmaktadırlar. Haftanın 7 günü bu şekilde çalışma yapılır. Haftanın 1 günü izinlidirler.

Down Kafe’ de şu an 7 erkek, 3 kız toplam 10 downlu genç görev yapmaktadır.

Proje çalışmasında downlu gençlere bu süreçte çalışmalarında rehberlik etmek, desteklemek, takiplerini yapmak ve organizasyonun yürütülmesi için Özel Eğitim Öğretmeni,işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer görevlendirilmiştir. Görevli meslek elemanları sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir göstermektedir., kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir."