Üsküdar Üniversitesi'ne "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" takdim edildi

Ülkemizde artan üniversitelerin yanısıra kaliteleride tartışılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk üniversitelerinin kaliteli olduğunu belgeleyen bir gelişme yaşandı.Üsküdar Üniversitesi, 9'uncusu bu yıl Bali'de yapılan seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics- SBMT) tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (Brain- Spine-Mental-Health) Zirvesinde Rumi Terapi" ve "İnanç Psikolojisi" kitapları Endonezya'da "Çok Satanlar" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller Ödülü" layık görüldü.

üsküdar üniversitesi Üsküdar Üniversitesi'nden Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, sinirbilim alanında küresel ölçekte seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics- SBMT) tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (Brain- Spine-Mental-Health) Zirvesi'nin 9'uncusuna katılarak sunum gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali'de yapılıyor.

2013 yılında kurulan ve ABD başta olmak üzere sinirbilim alanındaki seçkin araştırmacıların yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansının 9'uncusu bu yıl Bali'de yapıldı.

Konferansa Türkiye'den katılım sağlayan tek üniversite Üsküdar Üniversitesi olurken, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindeki araştırmacılardan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, yürüttükleri çalışmalara ilişkin zirve kapsamında sunum gerçekleştirdi.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığında ME+ Brain Initiative, Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) adına Dr. Babak Kateb, Hindistan Brain Initiative adına Sandip Chatterjee, Asia-Pasific adına Dr. Asra Al Fauzi ve Sunder Vakfı Başkanı Keerthy Sunder zirve kapsamında N20'de açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Bilim insanlarının gündeminde ise kanser tedavisi, intihar önleme, nöroteknoloji, bağımlılık önleme ve giyilebilir teknolojiler başlıkları vardı.

Zirve kapsamında "Theta Burst and Neuromodulation Applications" başlıklı sunumuyla oturum başkanı Prof. Dr. Tarhan ve "AI Based Neuroscience Applications and NP Model" sunumuyla Doç. Dr. Ergüzel çalışmalarını paylaştı.

Nöroteknoloji odaklı çalışmaları uluslararası araştırmacıların ilgisini çekerken, Prof. Dr. Tarhan sunumunda nöromodülasyon tekniklerine ve rTMS'in elektriksel aktiviteyi nasıl etkilediğine dikkati çekti. Tarhan, nöromodülasyon teknikleri ve rTMS'nin depresyon, OKB tedavisinde ve komorbid psikiyatrik hastalıklarda kullanımını ve yan etkilerini ele aldı. NPİstanbul Hastanesi'nin bağımlılık, rTMS theta burst protokollerini ve nöronavigasyon destetli tedavi uygulamalarını 9 farklı ülkeden araştırmacılar ve eş zamanlı olarak Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) Youtube kanalı üzerinden olarak izleyicileri ile paylaştı.

"Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmalarının referans adresi olmasından mutluluk duyduk"

Doç. Dr. Türker Ergüzel de NPİstanbul Hastanesi için tasarlanan ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından patent başvurusu yapılan yapay zeka destekli hastalık sınıflandırma modelinin ilk versiyonu "NP Model" sunumunu gerçekleştirdi. Özellikle artan veri çözünürlüğü ve boyutu ile birlikte yetersiz kalan geleneksel sınıflandırma algoritmaları yerine kullanılan LSTM, CNN mimarileri ile tasarlanan hastalık sınıflandırma modeli, OKB - Sağlıklı Kontrol grubu ve Bipolar-Sağlıklı Kontrol grupları için external validation işlemleri ile simüle edilerek araştırmacılar ile paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Hastanesi’nin nöroteknoloji odaklı çalışmalarının uluslararası araştırmacılar tarafından yakın ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmalarının referans adresi olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Rumi Terapi" ve "İnanç Psikolojisi" kitapları Endonezya'da "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" de takdim edildi. Tarhan'a ödülü, G20/N20 zirvesinde Indonesian Neurosurgical Society Başkanı Joni Wahyuhadi tarafından verildi.

Okurları tarafından "bilim ve inancı birlikte harmanlanmasına dair etkileyici bir kitap" olarak değerlendirilen Tarhan’ın kitapları, N20 delegasyon üyelerine Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın imzası ile paylaşıldı.