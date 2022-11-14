Üsküdar Üniversitesi'ne "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" takdim edildi

Üsküdar Üniversitesi'nden Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, zirve kapsamında sunum gerçekleştirdi- "Rumi Terapi" ve "İnanç Psikolojisi" kitapları Endonezya'da "Çok Satanlar" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller Ödülü" takdim edildi

YAYINLAMA
Google News
Üsküdar Üniversitesi'ne "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" takdim edildi

Ülkemizde artan üniversitelerin yanısıra kaliteleride tartışılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk üniversitelerinin kaliteli olduğunu belgeleyen bir gelişme yaşandı.Üsküdar Üniversitesi, 9'uncusu bu yıl Bali'de yapılan seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics- SBMT) tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (Brain- Spine-Mental-Health) Zirvesinde Rumi Terapi" ve "İnanç Psikolojisi" kitapları Endonezya'da "Çok Satanlar" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller Ödülü" layık görüldü.

üsküdar üniversitesi Üsküdar Üniversitesi'nden Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, sinirbilim alanında küresel ölçekte seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics- SBMT) tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (Brain- Spine-Mental-Health) Zirvesi'nin 9'uncusuna katılarak sunum gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali'de yapılıyor.

2013 yılında kurulan ve ABD başta olmak üzere sinirbilim alanındaki seçkin araştırmacıların yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği tarafından düzenlenen G20-Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansının 9'uncusu bu yıl Bali'de yapıldı.

Konferansa Türkiye'den katılım sağlayan tek üniversite Üsküdar Üniversitesi olurken, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindeki araştırmacılardan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, yürüttükleri çalışmalara ilişkin zirve kapsamında sunum gerçekleştirdi.

22.jpg

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığında ME+ Brain Initiative, Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) adına Dr. Babak Kateb, Hindistan Brain Initiative adına Sandip Chatterjee, Asia-Pasific adına Dr. Asra Al Fauzi ve Sunder Vakfı Başkanı Keerthy Sunder zirve kapsamında N20'de açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Bilim insanlarının gündeminde ise kanser tedavisi, intihar önleme, nöroteknoloji, bağımlılık önleme ve giyilebilir teknolojiler başlıkları vardı.

Zirve kapsamında "Theta Burst and Neuromodulation Applications" başlıklı sunumuyla oturum başkanı Prof. Dr. Tarhan ve "AI Based Neuroscience Applications and NP Model" sunumuyla Doç. Dr. Ergüzel çalışmalarını paylaştı.

Nöroteknoloji odaklı çalışmaları uluslararası araştırmacıların ilgisini çekerken, Prof. Dr. Tarhan sunumunda nöromodülasyon tekniklerine ve rTMS'in elektriksel aktiviteyi nasıl etkilediğine dikkati çekti. Tarhan, nöromodülasyon teknikleri ve rTMS'nin depresyon, OKB tedavisinde ve komorbid psikiyatrik hastalıklarda kullanımını ve yan etkilerini ele aldı. NPİstanbul Hastanesi'nin bağımlılık, rTMS theta burst protokollerini ve nöronavigasyon destetli tedavi uygulamalarını 9 farklı ülkeden araştırmacılar ve eş zamanlı olarak Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) Youtube kanalı üzerinden olarak izleyicileri ile paylaştı.

"Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmalarının referans adresi olmasından mutluluk duyduk"

Doç. Dr. Türker Ergüzel de NPİstanbul Hastanesi için tasarlanan ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından patent başvurusu yapılan yapay zeka destekli hastalık sınıflandırma modelinin ilk versiyonu "NP Model" sunumunu gerçekleştirdi. Özellikle artan veri çözünürlüğü ve boyutu ile birlikte yetersiz kalan geleneksel sınıflandırma algoritmaları yerine kullanılan LSTM, CNN mimarileri ile tasarlanan hastalık sınıflandırma modeli, OKB - Sağlıklı Kontrol grubu ve Bipolar-Sağlıklı Kontrol grupları için external validation işlemleri ile simüle edilerek araştırmacılar ile paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Hastanesi’nin nöroteknoloji odaklı çalışmalarının uluslararası araştırmacılar tarafından yakın ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmalarının referans adresi olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Rumi Terapi" ve "İnanç Psikolojisi" kitapları Endonezya'da "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" de takdim edildi. Tarhan'a ödülü, G20/N20 zirvesinde Indonesian Neurosurgical Society Başkanı Joni Wahyuhadi tarafından verildi.

Okurları tarafından "bilim ve inancı birlikte harmanlanmasına dair etkileyici bir kitap" olarak değerlendirilen Tarhan’ın kitapları, N20 delegasyon üyelerine Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın imzası ile paylaşıldı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama
Son Haberler
Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"
Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"
Üsküdar Üniversitesi'ne "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" takdim edildi
Üsküdar Üniversitesi'ne "Bestseller" listesine giren Tarhan’a, "Bestseller ödülü" takdim edildi
Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...
Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...
İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!
İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!
Ünlü oyuncunun acı günü! İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızını kaybetti!
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi gün açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespit yapılamadı
2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespit yapılamadı
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"