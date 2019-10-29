Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Boğaz'ın eşsiz tarihi anlatıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımlarıyla Valide Sultan Gemisi'nde Sanat Tarihi dersi programı düzenlendi. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yeditepe Üniversitesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve yazar Prof. Dr. Mahmut Çamdibi ve Altunizade Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencileri katılım gösterdi.

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili öğrenciler her Perşembe Valide Sultan Gemisi'nde farklı bir okulu ağırlayarak Boğaz'ın eşsiz tarihine yolculuk yapıyoruz. Her hafta yaptığımız bu programla gençlerimiz çok mutlu oluyorlar. Eminim sizler de bu gezi ile unutamayacağınız bir gün yaşayacaksınız." dedi.

Çay ve simit ikramıyla Boğaz turu yapan öğrenciler verilen teneffüste bol bol fotoğraf çektirdi.