Üsküdar yeni öğretim yılına Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu açılışıyla başladı

Üsküdar Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu'nun açılışı, yeni öğretim yılının başlamasıyla yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Üsküdar yeni öğretim yılına Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu açılışıyla başladı

Üsküdar Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu'nun açılışı, yeni öğretim yılının başlamasıyla yapıldı. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin katıldığı açılışta birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Miniklerin halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar'da Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu'nun açılışı, 2023-2024 yeni öğretim yılının başlaması ile yapıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Durmuş, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile devam etti. Konuşmaların ve gösterilerin ardından kurdeleme kesimi yapıldı. Başkan Türkmen, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Miniklerden halk oyunları gösterisi

Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu açılışında 3'üncü sınıflardan oluşan halk oyunları gösteri ekibi sahne aldı. Minikler, yöresel oyunlardan oluşan gösteriler yaptı. Halk oyunlarının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

"Güzel isimli okulumuza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklarımıza kavuşuyoruz, uzunca bir yaz tatili ve okullarımız yeniden açılıyor. Bugün yeniden ders zili çalıyor, çok heyecanlıyız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başta sevgili çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkinci bir heyecanımızda uzun yıllar hasret kaldığımız okulumuza kavuşuyoruz. Bu güzel okulumuzun adı çok güzel. İçerisindeki sınıflarımız, katlarımız çok güzel. Güzel isimli okulumuza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yönüyle de okulumuz hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu
Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı
Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı
İzmirli öğrenciler dersbaşı yaptı
İzmirli öğrenciler dersbaşı yaptı
İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti
İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!