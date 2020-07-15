Üsküdar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi'' açıldı!

15 Temmuz gecesi yaşananları ve halkın direnişini yansıtan fotoğrafların paylaşıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" Üsküdar Meydanı'nda açıldı.

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebi, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin milli beraberliğine karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı şanlı bir direniş gösteren Üsküdar, girişimin 4’üncü yıldönümünde, hafızalardan çıkmayan görüntülerden oluşan “15 Temmuz’u Unutmadık Unutmayacağız! - Fotoğraf ve Tanklarla Ezilen Araç Sergisi”ne sahne oldu.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen programda yaptığı konuşmada, “Kimisi devletin bütün kademelerine sızmış, kimisi bizim kahraman ordumuzun içerisine sızmış bu ihanet şebekesinin elemanları adeta o günler için yetiştirilmiş idi. 15 Temmuz’dan sonra bu fareleri bizim kahraman güvenlik güçlerimizin lağım çukurlarından topladığı günleri hatırlayın. Bakın şu araç trafik kazası yapmadı. Bu hainler, içerisinde baba ve iki çocuğun olduğu bu araca zırhlı tankını sürebilecek kadar insanlıktan çıkmış hainlerdir. Ama dediğim gibi, en değerli varlığı olan, canını seve seve feda etmesini bilen, adeta bu konuda birbiriyle yarışan milletin mensuplarıyız. 15 Temmuz’un hepimizin hafızasında ve hayatında önemli bir yeri vardır. Bizler bu tarihi asla unutmamak ve unutturmamak zorundayız.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşen sergi Temmuz ayı boyunca Üsküdar Meydan’ında sergilenecek.