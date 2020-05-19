Üsküdar'da 19.19 coşkusu

SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nı pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürerken evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan apartmanlarda 7'den 70'e herkes evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Mahalle sakinleri önce ellerindeki bayraklarla çalan marşlara eşlik etti ardından saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

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Kaynak: DHA