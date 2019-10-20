Üsküdar’da aşıklar atıştı

Üsküdar'da düzenlenen "Aşıklar Şöleni" beğeni topladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bilim Üsküdar'da Aşıklar Şöleni düzenlendi. Kars ve Ağrı yörelerinin birbirinden değerli aşıkları, konserde Türk halk müziği sevenlerle bir araya geldi. Konserde türkülerin yanı sıra aşık atışmalarını dinleyen Üsküdarlılar adeta müzik ziyafeti yaşadı. Kafkas dansı da katılımcılardan beğeni topladı. Konseri Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve eski Kars Valisi Günay Özdemir de izledi.

Kaynak: İHA