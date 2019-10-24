Üsküdar'da ''Aşıklar'' dinleyenleri mest etti

Bilim Üsküdar'da düzenlenen Aşıklar Şöleni Kars ve Ağrı yörelerinden gelen Aşıkları, Türk Halk Müziği sevenleriyle bir araya getirdi. Programda sazalrını konuşturan ozanlar dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve eski Kars Valisi Günay Özdemir katıldı.

Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş halk ozanları Aşık Maksut Feryadi, Aşık Alirıza Ezgi, Aşık Bayram Denizoğlu, Aşık Erol Şahiner, Aşık Dursun Doğan adeta sazlarını konuşturdular.

Program açılışında Amerika’dan ülkemize gelip saz çalmayı öğrenen Jamaika’lı Aliya Aziz, saz eşliğinde ‘Altın Hızma’ türküsünü söyledi. Ülkemizin değerlerine gösterdiği önem ile tüm kıtaları buluşturan Aliya Aziz büyük alkış aldı.

Konserde türkülerin yanı sıra aşık atışmalarını dinleyen Üsküdarlılar adeta müzik ziyafeti yaşadı. Kafkas dansı gösterisi de katılımcılardan beğeni topladı.