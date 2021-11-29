Üsküdar'da başından vurulmuş halde polis cesedi bulundu!

İstanbul Üsküdar'dan gece saatlerinde gelen haber, duyanları üzüntüye boğdu. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen istirahatli polis memuru H.S, başından vurulmuş şekilde ölü halde bulundu. Harem Sahil yolundaki bir parkta hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatının kaybetmiş olduğunu belirledi.

MESLEKTAŞLARINI ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Saat 00.00'da sıralarında cesedin fark edilmesi üzerine durum emniyet ekiplerine bildirildi. Cesedin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler ceset etrafında ve parkta incelemelerde bulundu. Silahla başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin kimliği belirlenince polis olduğunun ortaya çıkması olay yerindeki meslektaşlarını üzdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından intihar olduğunu belirlediği olayın ardından H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar olduğu düşünülen olayda diğer ihtimalleri de değerlendiren polis ekiplerinin soruşturması ise sürüyor.