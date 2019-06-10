Üsküdar'da Bayramlaşma töreni

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstambul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.



Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Hilmi Türkmen; "Birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının hemhal olduğu Ramazan Bayramında bayramlaşma programımıza gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Türkmen aynı zamanda bayramların bir olmak için, birlik olmak için fırsat olduğunu vurguladı.

Bayramlaşma esnasında vatandaşlar Başkan Türkmen ile bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.



Program, protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen bayramlaşma merasimi ile sona erdi.