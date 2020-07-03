Üsküdar'da bir kadının meydan dayağı herkesi hayrete düşürdü!

Üsküdar Sahil 'de meydana gelen olayda bir kadın, yanında bulunduğu erkek ile sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kadının erkeği yere yatırıp defalarca yumruklaması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar cep telefonu kameralara anbean yansıdı.