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  3. Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

Üsküdar'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sokaklarda biriken dolular, otomobillerin mahsur kalmasına neden oldu.

Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

Üsküdar'da sokakta biriken dolu nedeniyle otomobiller mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokağı ceviz büyüklüğünde yağan dolu kapladı. Adeta bir buz tabakasını andıran sokaktaki dolu nedeniyle, otomobiller hareket etmekte zorlandı. Çevre sakinleri ilerlemekte güçlük çeken otomobillere yardım etti. Ayrıca mahalleli, giderlerin tıkanmasından dolayı her yağmur ve dolu yağışında mağdur olduklarını dile getirdi.

Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

"VATANDAŞ KENDİSİ BİR ŞEYLER YAPIYOR"

Mahalle Sakini Serdar Aç, "Bir önceki dolu yağdığında da burası aynı şekilde dolmuştu. Bu evin eşyalarının yarısından çoğu atıldı. Buradaki ev de keza aynı şekilde olmuştu, duvarı yükselttiler, set yaptılar ama yeterli değil. Burada giderler var ama bir tümsek olmadıktan sonra her daim her yerden su geliyor. Dolu olduğu zaman ve yağmur yağdığı zaman giderler tıkanıyor, hep böyle oluyor" dedi.

Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

Evi zarar gören Durmuş Özbey, "5 dakika sürmedi, doldu burası. Evi yeni aldık, her sene eşya değiştiriyor buradaki insanlar. İtfaiye gelmedi, İSKİ gelmedi, vatandaş kendisi bir şeyler yapıyor" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da dolu yağışı trafiği felç etti

 

Berna Akkaya
Editör


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