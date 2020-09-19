Üsküdar’da dronelarla koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Üsküdar meydanda "drone" destekli korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Üsküdar meydanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe ve maske denetim yaptı.

DRONE KULLANILINCA DAHA ÇOK DİKKAT EDİLİYOR

Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Drone'dan Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu. Maskesini doğru şekilde takmayan kimi vatandaşlar drone uyarılarının ardından maskelerini düzelterek yollarına devam etti.

Denetimleri takip eden bir vatandaş "Çok iyi daha sık olmasını isteriz. Drone olduğu zaman biraz daha farklı oluyor. Arkadaşlar biraz daha burada kendilerine çeki düzen veriyorlar. Gerçi bu muhitte ki arkadaşlar biraz daha sosyal mesafelerine dikkat ediyor. Özellikle balıkçı arkadaşlar dikkat ediyorlar fakat polis ve dronenun da olması işi daha da güzel bir noktaya getiriyor" ifadelerinde bulundu.

Bir başka vatandaş da "Ekiplerin denetimi çok güzel, devletimizin zaten bu korona ile ilgili aldığı tedbirleri tedbir ediyoruz. Zaten çok güzel uygulamalar var ama biz vatandaşlar olarak maalesef buna yeteri kadar destek olamıyoruz. Özellikle sosyal mesafe konusunda çok problemler var. Uymaya gayret edeceğiz" dedi.