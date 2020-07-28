Üsküdar'da ele geçirildi! Tam tamına 125 santim uzunluğunda

Üsküdar Belediyesi ekipleri Altunizade'de bir apartmana girmek isteyen 125 santim uzunluğundaki İguana'yı file ile yakaladılar. Yakalanan İguana Minik Dostlar Kliniği'ne getirerek sağlık taramasından geçtikten sonra koruma altına alındı.

Üsküdar Altunizade'de gerçekleşen olayda bir 125 santimlik bir İguana, bir apartmana gireceği sırada Üsküdar Beeldiyesi ekipleri tarafından yakalandı. Minik Dostlar Kliniği'ne götürülen İguana sağlık taramasından geçtikten sonra koruma altına alındı. Olayla ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabnı twitter üzerinden ''Nat Geo Üsküdar! Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim.Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular. Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler'' dedi.

Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)



Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.?‍♂️



Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler :) pic.twitter.com/c03Oa6xzVA — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) July 27, 2020

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