Üsküdar'da "Eski Kökler Yeni Yapraklar" konseri dinleyenleri mest etti

Üsküdar Belediyesi tarafından Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Eski Kökler Yeni Yapraklar" konseri gerçekleştirildi. İranlı sanatçılar Mahsa - Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir’in sahne aldığı konsere gelen vatandaşlar din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin müzik ziyafetinin tadını çıkardılar.

Başkan Türkmen, ‘’Ben hayatımda İran’a gitmedim. Tahran’ı, Tebriz’i, İsfahan’ı çok merak ediyordum. Bu konserle bu merakımdan vazgeçtim. Çünkü bu konserle İran’a gittik, geldik. Bugün bizlere bu tarihi yolculuğu yaşattıkları için sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerek üstlendikleri elçi vazifesiyle, gerek verdikleri mesajlarla bize eşsiz bir kültür sanat ziyafeti yaşattılar. Farklı dillerin, ırkların ve dinlerin birleştirici gücü olan müziğin hayatımızdaki yerini bir kez daha hatırlattılar. Bu konserden hareketle birlikte barış ve sevgi içinde yaşamanın önemini bir kez daha vurgulamış olduk.’’ şeklinde konuştu.

Üsküdarlıların yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşen konserde Mahsa Vahdat, kendisine eşlik eden Karademir'in yanı sıra müzisyenler Ertan Tekin ve Ömer Arslan ile beraber olmaktan onur duyduğunu söyleyerek, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin Mevlana'nın kaleminden çıkan şiirleri seslendirmeleri adına harika bir his yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup, Mevlana'nın, "Yersiz", "Aşkın Sultanı" ve "Yoldaşım" şiirlerinin yanı sıra İranlı şair Füruğ Ferruhzad ile Hafız-ı Şirazi'nin kaleme aldığı eserlerin bestelenmiş hallerini seslendirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, doğum günü olan Mahsa Vahdat'ın yeni yaşını tebrik ederek, kendisine Üsküdar'ı temsil eden el yapımı "katip", "katibe" kitre bebek ve çiçek hediye etti.