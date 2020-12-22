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  3. Üsküdar'da faciadan dönüldü! Deposu delinen kamyon tehlike saçtı

Üsküdar'da faciadan dönüldü! Deposu delinen kamyon tehlike saçtı

Üsküdar’da Çengelköy Caddesinde bir hafriyat kamyonu virajı alamayarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada kamyonun yakıt deposu delinip bütün yakıt yola saçıldı. Olayın ardından gelen itfaiye ekipleri yakıtı boşaltırken polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Günün Özeti (21 Aralık 2020)Günün Özeti (21 Aralık 2020)

 

22 Aralık 2020 Salı 14:30
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