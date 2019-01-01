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  3. Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(1)

Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(1)

ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(1)

ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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