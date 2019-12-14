Üsküdar'da “Hayatın Hakkını Vermek” adlı söyleşi düzenlendi

Bir insan olarak mutlu kalabilmenin püf noktalarının anlatıldığı “Hayatın Hakkını Vermek” söyleşisi yoğun ilgi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Üsküdar Nevmekan Sahil’de gerçekleşti.

Hayatın hakkını vermenin sırlarını katılımcılarla paylaşan Baltaş “Haz kısa süreli, mutluluk uzun süreli; haz daha çok bedensel, mutluluk ruhsal bir durum; haz alarak, mutluluk vererek artıyor; hazza madde aracılığı ile ulaşılır. Bu deniz suyu içerek susuzluğu gidermeye benzer. İnsan değerleri uğruna acı çekerken de mutlu olabilir.” diyerek mutluluğun acı çekerek de hissedilebileceğini belirtti.

Hayatta var olabilmenin ve mutlu kalabilmenin kişinin olaylara karşı tutumuna bağlı olduğunu belirten Acar Baltaş, katılımcılara uyguladığı küçük bir testle kişilerin olaylara karşı bakış açılarının ne kadar farklı olduğunu görmelerini sağladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide karşılıklı soru cevap, sohbet ve slayt gösterimlerine de yer veren Prof. Dr. Acar Baltaş dolu dolu geçen program ile katılımcılardan tam puan aldı.