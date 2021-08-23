Üsküdar'da İETT otobüsü refüjde asılı kaldı! Vatandaşlar otobüsü kurtarmak için seferber oldu

Edinilen bilgilere göre Üsküdar Salacak Sahil'de saat 23.00 sıralarında bir İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçti. Refüjde asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmak için vatandaşlar çaba gösterdi. Olayda yaralanan olmazken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Vatandaşların otobüsü kurtarmak için salladıkları görülürken Salacak Sahilde trafik yoğunluğu oluştu.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA OTOBÜS KURTARILDI

Vatandaşlar durumu tepki gösterirken İETT otobüsü olay yerine gelen çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri ise ilgili kazayla ilgili çalışma başlattı.

TEVFİK GÖKSU: ALLAH SABIR VERSİN

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu," Geçmiş olsun İstanbul. Allah sabır versin." notunu düştü.