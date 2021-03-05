Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Üsküdar'da sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki öğretmen Seniye Ayça Kara binanın önünde yaralı şekilde bulundu.

DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Genç kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Bu sırada olay yerine yakın bir noktada bulunan özel bir hastanede çalışan doktor, genç kadına anında müdahale etti. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini yaptığı genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Olayın ardından polis ekipleri olay yerini şeritle kapatırken incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İNTİHAR NEDENİ BELLİ OLDU

Genç kadının ev arkadaşı olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yapılan İlk inceleme sonrası Kara'nın balkondan atlayarak intihar ettiği belirlendi. Ayrıca, Kara'nın ölümüyle ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Haberi alarak olay yerine geldiğinde alan genç kızın arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu." dedi.

Genç kadının özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim verene bir öğretmen olduğunu kaydeden Sucu," Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." ifadelerini kullandı.