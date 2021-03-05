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  3. Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan öğretmen Seniye Ayça Kara, evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kadının psikolojisinin bozuk olduğu ve ilaç kullandığı ifade edildi.

Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Üsküdar'da sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki öğretmen Seniye Ayça Kara binanın önünde yaralı şekilde bulundu.

DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Genç kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Bu sırada olay yerine  yakın bir noktada bulunan özel bir hastanede çalışan doktor, genç kadına anında müdahale etti. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini yaptığı genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

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OLAY YERİNDE İNCELEME

Olayın ardından polis ekipleri olay yerini şeritle kapatırken incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

İNTİHAR NEDENİ BELLİ OLDU

Genç kadının ev arkadaşı  olaya ilişkin  ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yapılan  İlk inceleme sonrası Kara'nın balkondan atlayarak intihar ettiği belirlendi.  Ayrıca, Kara'nın ölümüyle ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Haberi alarak olay yerine geldiğinde alan genç kızın arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu." dedi.

Genç kadının özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim verene bir öğretmen olduğunu kaydeden Sucu," Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Tayfun Altuntaş
Editör
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