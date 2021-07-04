Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Üsküdar'da öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde alt yapı çalışma sıralarında bir kişi döşenen kabloları çalmaya çalıştı.

Görevlilerin fark etmesinin ardından mahalle sakinleri olaya dahil oldu. Önce şüpheli ile mahalleli arasında tartışma çıktı, çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle vatandaşlardan biri hırsızlık şüphelisine kafa attı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran şüpheli yere düştükten sonra bir süre sonra hemen doğrulup yerden aldığı kaldırım taşı ile saldırmaya çalıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan kavga şüphelinin olay yerinden kaçmasıyla son buldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.