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  3. Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

İstanbul Üsküdar'da kablo çaldığı sırada görevliler tarafından fark edilen şüpheli, tartıştığı mahalle sakini tarafından dövüldü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Ekipler her yerde şüpheliyi arıyor.

Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Üsküdar'da öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde alt yapı çalışma sıralarında bir kişi döşenen kabloları çalmaya çalıştı.

 Görevlilerin fark etmesinin ardından mahalle sakinleri olaya dahil oldu. Önce şüpheli ile mahalleli arasında tartışma çıktı, çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle vatandaşlardan biri hırsızlık şüphelisine kafa attı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran şüpheli yere düştükten sonra bir süre sonra hemen doğrulup yerden aldığı kaldırım taşı ile saldırmaya çalıştı.

Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan kavga şüphelinin olay yerinden kaçmasıyla son buldu.

Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 

Üsküdar'da kablo hırsızına meydan dayağı! Tekme yumruklar havada uçuştu...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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