Üsküdar’da çarşaflı kadınları mekandan atmaya çalışan mekan sahibi, adliyeye sevk edildi

Üsküdar'ın Kuzguncuk ilçesinde bulunan bir mekanda çıkan olay dikkat çekti. Olay bir işletme sahibi ve çarşaflı kadınlar arasında geçen sözlü tartışmayı konu alıyor. İşletme sahibi, sert bir tavırla, çay bahçesinde oturmakta olan çarşaflı kadınlara "Hadi kalkın buradan, kalk" ifadelerini kullandı. Bu sert tepkiden rahatsız olan çarşaflı kadınlar, tepki olarak "Zaten kalkıyoruz terbiyesize bak" cümlelerini mekan sahibine söyledi. Mekan sahibi olduğu iddia edilen kişinin polisler tarafından alındığı bilgisi verildi. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alınıp, karakolda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Olayın büyük tepki toplamasının ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat A., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla Asude Çayevinde gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Murat A. adliyeye sevk edildi.