Üsküdar'da Kemal Sayar "Sanal Dünyada Gerçek Kalmak" konusuna değindi

Berna Yalaz'la birlikte kaleme aldığı "Ağ" kitabının da konusu olan sanal dünyada gerçek kalmak ile ilgili cevapların yer aldığı Prof. Dr. Kemal Sayar'ın "Sanal Dünyada Gerçek Kalmak" söyleşisi, Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yalnızlığı modern dünyanın yeni salgını olarak değerlendiren Kemal Sayar, insanların insanlarla bağ kurmasına, yüz yüze iletişim içinde kalmasına, bir yere, bir topluma ait olup kökleşmesine ihtiyacı olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 saat süren söyleşi sonrası Kemal Sayar katılımcıların sorularını yanıtladı.