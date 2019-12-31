Üsküdar'da Kemal Sayar "Sanal Dünyada Gerçek Kalmak" konusuna değindi
Prof. Dr. Kemal Sayar ile "Sanal Dünyada Gerçek Kalmak" söyleşisi Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla düzenlendi.
Berna Yalaz'la birlikte kaleme aldığı "Ağ" kitabının da konusu olan sanal dünyada gerçek kalmak ile ilgili cevapların yer aldığı Prof. Dr. Kemal Sayar'ın "Sanal Dünyada Gerçek Kalmak" söyleşisi, Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Yalnızlığı modern dünyanın yeni salgını olarak değerlendiren Kemal Sayar, insanların insanlarla bağ kurmasına, yüz yüze iletişim içinde kalmasına, bir yere, bir topluma ait olup kökleşmesine ihtiyacı olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 saat süren söyleşi sonrası Kemal Sayar katılımcıların sorularını yanıtladı.
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