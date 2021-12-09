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  3. Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Fenomenliğe soyundu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Fenomenliğe soyundu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

Üsküdar'da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Sedyeye alınan yaralılardan biri sosyal medya hesabından canlı yayın açarak durumu takipçilerine anbean aktardı.

Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Fenomenliğe soyundu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaştan biri kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 34 BVE 845 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

SEDYE ÜSTÜNDE CANLI YAYIN AÇTI

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Üsküdar'da lüks araç taklalar atarak savruldu! Araçtan çıkarılan adam sedye üstünde canlı yayın açıp kazayı aktardı!

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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