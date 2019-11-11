Üsküdar'da Mevlit Kandili dolayısıyla şerbet dağıtımı gerçekleşti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımı ile Mevlit Kandili'nde 13 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yeniden canlandırılan Valide-i Cedid Camii’nin önündeki Ab-ı Kevser Sebil’inden cuma namazı sonrası şerbet dağıtımı yapıldı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili'nde cuma namazı sonrası Ab-ı Kevser Sebili'nden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımı ile vatandaşlara şerbet dağıtımı yapıldı.

Başkan Türkmen'in bizzat eliyle Üsküdarlılara ikram edilen şerbet ile Efendimize salât ve selâm gönderildi.

Başkan Hilmi Türkmen, şerbet dağıtımı ardından vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.