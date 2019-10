Üsküdar'da Nev Nefes programı ile sohbet ve müzik buluşmaya devam ediyor

Piyano ve klarnet eşliğinde dinleyicilere müzik ziyafetini yaşatan ''Nev Nefes'' programı buluşması dünyaca ünlü klarnet ustası Serkan Çağrı ve Türk Halk Müziği'nin genç ve başarılı seslerinden Elif Buse Doğan'ı ağırladı.

Dünyaca ünlü klarnet ustası Serkan Çağrı, yüreklere dokunan "Vazgeçtim" parçası ile giriş yaparak izleyicileri adeta büyüledi.

Piyano ve klarnet eşliğinde icra etikleri, "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Telli Turnam, "Oy Asiye", "Çarşamba'yı Sel Aldı" gibi dillerden düşmeyen türkülerle izleyicilere müzik ziyafeti yaşattılar.

İç Anadolu, Ege ve Karadeniz türküleriyle katılımcıları kısa bir Türkiye turuna çıkaran ikilinin tüm şarkıları, büyük alkış aldı.

Böyle bir etkinlikte yer aldığından dolayı mutlu olduğunu belirten sanatçı Serkan Çağrı, "Nev Nefes programı Üsküdar Belediyesi’nin Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında hazırladığımız bir proje. Bu yıl ilk kez burada sahne alıp, söyleşi yaptık. Üsküdarlılarla buluşmaktan müzik severleri burada ağırlamaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Bu akşam Elif Buse Doğan ve piyanosuyla Şevket bizlere eşlik etti. Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat çalışmalarına İstanbul'da çok köklü ve esaslı olarak yürüten ender bir belediye. İstanbul'a nefes aldırdıklarını düşünüyorum biz de nefes vermeye geldik." şeklinde konuştu.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 24.Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş katılım sağladı.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmasında, "Nevmekân Sahil'de iki genç ve başarılı sanatçımızla güzel bir kubbenin altındayız. Bizler bu dünyaya bir şeylere sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Hem şu anda bulunduğumuz kubbenin hem de gök kubbenin altında Allah bizlere güzel şeylere şahit olmayı nasip etsin. Her ay geleneksel olarak düzenleyeceğimiz “Nev Nefes” buluşmalarında farklı sanatçılarımızı tüm İstanbullularla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu kapsamda her ay, ülkemizin farklı kültürlerinden doğan nadide eserleri, vatandaşlarımızla buluşturacağız. Üsküdar’da sanatın her türlüsü, farklı bir güzelliklerle, tüm İstanbulluların katılımıyla bir kültür ve müzik şölenine dönüşecek.” diyerek sanatçılara çiçek takdim etti.

İkili alkışlar eşliğinde "Şinanari" parçası ile geceyi noktaladı.