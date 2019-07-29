Üsküdar'da Nevmekan'da Burcu Güneş sevenleriyle buluştu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'inde katılımlarıyla Üsküdar Nevmekan'da Burcu Güneş sevenleriyle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte hem sevilen şarkılarını seslendiren hem de hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burcu Güneş: 15 yıldır ‘Biz kraliçeyiz’ diyenler pop müziğini yozlaştırdı

21 yıldır müzik dünyasında olan Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ‘Nevmekân’da Akustik Muhabbet’de sevenleriyle bir araya geldi. Boğaz’ın en güzel adreslerinden Nevmekân Sahil’in bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte hem sevilen şarkılarını seslendiren hem de hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de programın başında şarkıcı Burcu Güneş’e Osmanlı Hanım Sultanları Bebek Koleksiyonundan bebek takdim etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve hayranlarına unutulmaz bir akustik konser ziyafeti yaşatan Burcu Güneş, pop müziğin düşüşü ve rap’in yükselişiyle ilgili sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

‘’Türk pop müziği ciddi düşüşte’’

‘’Türk pop müziği ciddi bir düşüş yaşıyor. Özellikle de son 10-15 yıldır çıkan ve ‘Biz kraliçeyiz’ diyen insanların aslında gerçekten bu işi çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Ve maalesef yeni nesil bu insanları şarkıcı, örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı. Bunun da sebebi zaten bu piyasayı yönetenler. Hakikaten bunlara prim verenler veya bunları ortaya çıkaran kimse, onları karmanın çarkına bırakıyorum. Ortada bir şarkı var mı, bir sanat var mı, bir şarkıcı var mı diye bakılmadan sürekli böyle insanları izlemek ve dinlemek zorunda olmamız son yıllarda en mustarip olduğum konular arasında. Ben de benim gibi dostlarım da inşallah sonumuz hayırlısı olur diye bakıyoruz.’’

‘’Ruhumuzu doyuran müzik yok’’

Sektörü yönlendirirken sadece ne tutuyorsa ona gidelim diye bakıldığını ifade eden Burcu Güneş ‘’Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az’’ dedi.

‘’Yarışacak insan bulamıyoruz’’

Başından beri magazinsel bir figür olmadığını ifade eden sanatçı ‘’Bu özellikle seçilmiş bir şey değil, yapım böyle. Başka şeylerle ön planda olmaya çabalayan bir ordu olunca benim gibi yapısı sadece işiyle anılmak olan insanlar, buna tenezzül etmiyor. Çünkü yarışmamız gereken bir şey yok ve bizler işimizi yapıyoruz. Kısacası yarışacak insan bulamıyoruz. Ben daha çok insanları eğlendirmeyi seviyorum, o yüzden de beni sadece konserlerde görüyorsunuz’’ diye konuştu.