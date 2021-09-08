Üsküdar'da öğrenciler yeni dönemde okullarına kavuştu!

Üsküdar'da 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda düzenlenen ilk bayrak töreniyle gerçekleşti. Yapılan törenin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve yetkililer okulu gezerek incelemelerde bulundu.

Okul zilinin çalmasını heyecanla bekleyen öğrenci, öğretmen ve velilerin heyecanı 6 Eylül pazartesi günü tüm yurtta gerçekleşti. Üsküdar'da ise bu heyecan Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda gerçekleşen ilk bayrak töreniyle başladı.

OKULLARDA SAĞLIKLI BİR ORTAM OLUŞTURULDU

Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı. Okullarda sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanan dezenfektan ile sınıf, koridor, tuvalet, öğretmen odaları gibi öğrencilerin temasta bulunabilecekleri her alan en ince detayına kadar hijyenik hale getirildi.

''İLK DERS ZİLİNDE SİZİN HEYECANINI PAYLAŞIYORUM''

Törende bir konuşma yapan belediye başkanımız “Üsküdar’ın zarif ağabeyi Cahit Zarifoğlu çocukları çok severdi. Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nu da çocuklarımız çok sevecek. Yapımı biten Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda ilk ders zilinde sizlerin heyecanını paylaşıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı Üsküdarımıza, çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Üsküdar’da 7 yıl önce %42 olan ikili eğitimi %2’ye düşürdük. Önümüzdeki yıl yeni yapılacak derslikler ile Üsküdar’da ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) sona erecek. Sevgili öğrenciler sizleri çok özlemişiz. Bugün açılışını yaptığımız Küplüce Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu’nda sizlerle, öğretmenlerinizle, ailelerinizle yeni bir eğitim ve öğretim yılına merhaba dedik. Bizler her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bayrak törenlerimizde her hafta bir okulumuzda öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz.” dedi. Törenin ardından yetkililer okulu gezerek incelemelerde bulundu. Sınıfları dolaşan başkan Türkmen öğrencilere hediye vererek yeni öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.