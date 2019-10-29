Üsküdar'da Prof. Dr. Emin Işık'ı anma programı düzenlendi

Üsküdar Belediyesi tarafından Prof. Dr. Emin Işık'ı anma programı düzenlendi. Açılış konuşmasının merhumun kardeşi Abidin Işık'ın yaptığı programda merhum Emin Işık rahmet ve dualarla anıldı.

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emin Işık Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı.

83 yaşındaki kıymetli ilim ve fikir adamı Emin Işık, 1 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmişti.

Neyzen Ahmed Şahin, yazar Hüseyin Top, bestekâr Amir Ateş ve Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün konuşmalarıyla yer aldığı Berceste "Dinle Neyden" Prof. Dr. Emin Işık'ı anma programı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Ali Köse, Merhum Emin Işık'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda ilahiyatçı katıldı.

Amir Ateş'in Kur'an tilaveti ile başlayan programda merhumun kardeşi Abidin Işık açılış konuşmasını yaptı.

Neyzen Ahmed Şahin, ney taksimi eşliğinde tasavvuf musîkisinden eserler söyledi.

Merhum Emin Işık, şiirleri okunup aynı zamanda hayatından kısa filmler gösterilerek rahmet ve dualarla anıldı.