Üsküdar'da vicdansızlık görüntüleri! Yavru köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı

Üsküdar'da yavru bir köpek evin bahçesinden çıkıp sokakta oynamak istediği sırada hızla gelen bir otomobilin altında kalarak ezildi. Sürücü daha sonra yavaşça olay yerinden uzaklaşırken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.