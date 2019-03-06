Üsküdar’daki sel baskınlarını önleyecek sistem devrede

Üsküdar'daki Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli'nde TBM cihazı şaft giriş töreni, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. İSKİ tarafından kurulan sistem sayesinde ani sağanak yağışlarda yaşanması muhtemel sel baskınlarının ve kötü görüntülerin önüne geçilecek.

Üsküdar'da vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur sularını yer altına alacak olan Çavuşdere - Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli'nin TBM cihazı törenle çalıştırıldı. Üsküdar Sahili'ndeki İSKİ çalışma alanında düzenlenen törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı katıldı.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Çavuşdere ve Bülbüldere'yi birbirine bağlayacak tünel hakkında bilgi vererek şunlara değindi:

"Ne mutlu bize ki, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerel yönetim hamlesiyle, dev çevre yatırımlarının hayata geçirilmesiyle İstanbul'umuz, ülkemizin de büyümesiyle birlikte dünyanın en önemli turizm, ticaret, kültür ve yaşam merkezlerinden biri olmuştur. Bu büyüme çerçevesinde idaremizin hizmet alanı 3 kat, hizmet verdiğimiz nüfus 2 kat ve abone sayısı 3 kat artmıştır. 1994'ten bu güne idaremizin hizmet alanının, nüfus ve abone sayılarının bu artışına karşın su kaynaklarımızın verimini de 2,7 kat arttırmış bulunmaktayız. Bugün İstanbul'da günde 3 milyon metreküp içme suyu tüketilmektedir. 21 içme suyu arıtma tesisimizle günlük arıtma kapasitemizi 4 milyon 428 bin metreküpe ulaştırdık."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Bugün burada, tamamlandığında çok büyük bir yükümüzü çözmüş olacağımız ama tabi görünürde yer altında olduğu için kimsenin pek göremediği çok önemli bir projenin TBM cihazının işe başlama töreni vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize, İSKİ Genel Müdürümüze huzurlarınızda Üsküdarlılar adına teşekkür ediyorum. Bu TBM cihazlarıyla, Üsküdar'ımızın iki önemli deresini, birisi Çavuşdere, diğeri Bülbülderesi, adeta bu iki dereyi yeraltına alıyoruz. Çünkü yer üstünde ani yağmurlar ve sel baskınlarında, gerçekten yoğun bir yapılaşma var bu bölgede, aşağı yukarı 10'a yakın mahallemiz ve 100 bine yakın nüfus yaşıyor. Bu vatandaşlarımızı hiç rahatsız etmeden, yeraltından bu derelerimizi alıyoruz. Bu tünelin ucu Hakimiyet-i Milliye Caddesi'ne çıkacak. Bülbülderesi'nden başlayacak olan tünel de Paşalimanı'na çıkacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise şunları söyledi:

"Problemleri çözebilmek adına başkanımızın liderliğinde farklı bir anlayış içerisinde hizmetlerimizi, vatandaşların açığa çıkmamış ihtiyaçlarını giderecek düzeyde getirme gayreti içindeyiz. Bugün de çok önemli bir açılış yapacağız. TBM'i indirdik ve yeraltından tünel kazısını başlatacağız. Bin 700 metre ve Çavuşdere ile Bülbüldere'yi yeraltından akıtabilecek bir noktaya doğru getireceğiz ve İstanbul'daki hizmetlerimizin örnek projelerinden bir tanesini de Üsküdar'da gerçekleştireceğiz. Tabi ki hedefimiz vatandaş memnuniyeti. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde başlayan sınırsız hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyetini, gönül belediyeciliğini her noktada uygulama gayreti içerisindeyiz."

Konuşmaların ardından İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, TBM cihazını çalıştıracak olan personelle telsiz irtibatı kurdu. Telsizi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e devreden Turan, Türkmen'den "çalıştır" komutunu vermesini istedi. Türkmen'in komutunun ardından TBM cihazı çalışarak tüneli kazmaya başladı.

Kaynak: İHA